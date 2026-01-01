09年の特撮ドラマ「仮面ライダーW」のヒロイン鳴海亜樹子役で知られる俳優で雀士の山本ひかる（34）が1日、インスタグラムで妊娠を発表した。直筆のメッセージを投稿し「私事ではございますが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします。おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており、日々、周囲の皆さまに支えられていることを実感しております」とつづった。今後の活動については「健康を最優先に、無理のない範囲