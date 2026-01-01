女優の川栄李奈（３０）が１日、ＳＮＳを通じて、約１０年間所属した「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所し、独立することを発表した。川栄は「ご報告です。２０２５年１２月３１日を持ちまして約１０年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました。今後エイベックス・マネジメント・エージェンシーとはエージェント契約を結ばせていただきます」と報