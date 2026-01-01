■これまでのあらすじ夫婦で家事育児家計を折半し、ふたりの子どもを育てる聡と久美だったが、聡は家庭の都合に左右されるせいで自分の出世が遅れたと思っている。そんな中、部下のユキと親密な関係になり、彼女と会うために息子のお迎えをせず現金を渡す日が続いてしまう。一方、それを知った久美は聡を責めるが「久美に全部合わせるから」となげやりに言われ、聡が自分たち夫婦のライフスタイルについてどう思っているのか気にな