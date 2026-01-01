元ＳＫＥ４８で俳優の松井珠理奈（２８）と、男性ユニット・ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮの辻本達規（３４）が結婚することが１日、分かった。辻本の所属事務所が公式サイトで明らかにした。来週中に会見を開く予定という。辻本本人もＳＮＳで報告。「松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」とし「２０２６年更に気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」と決意をつづった。【以下、事務所発表全文】いつも応援し