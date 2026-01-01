2026年1月2日、コレド室町3 ・1階にある「茅乃舎」にて、数量限定でお雑煮が無料で振舞われます。1日限定の貴重なお雑煮 新春お振舞いとして12時から実施されるのが、お雑煮の提供。11時40分から配布されるカウント券を取得した人だけが食べられる、貴重な一杯です。なお、カウント券は1人1枚まで。70食の数量限定なので、気になる人はお早めに。※画像は公式サイトより。（東京バーゲンマニア編集部）