大会名：ザ・スタンダード ポートランドクラシック期間：8/14～17コース：コロンビア・エッジウォーターCCヤード：6497パー：72 【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」 渋野 日向子 ザ・スタンダード ポートランドクラシックの戦績、順位は？ ※この記事