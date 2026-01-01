¥ß¥é¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥¹¥­¡¼¥é»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß30ºÐ¤Î¥á¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¼ç¾­¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò