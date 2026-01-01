「知り合いの若手資産家でFIREを目指している人はいない」――。そう断言するのは実業家の堀江貴文氏だ。労働から解放された自由な生活よりも、はるかに有意義なものがあるという。堀江氏が幸せな人生をつかむための投資の正解について解説する。※本稿は、堀江貴文『あり金は全部使え』（マガジンハウス）の一部を抜粋・編集したものです。「無職のまま生きて幸せなの？」FIREを否定する堀江氏の人生論近年、FIREというライフス