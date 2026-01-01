【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、先行カット第8弾が公開となった。 ■太陽の光に照らされた梅ちゃん 公開されたのは、チンクエテッレの街並みを眺めながらクルージングを楽しむ、セレブリティな梅ちゃん。きらめく水面にカラフルな景色…そして太陽の光に照らされた梅ちゃんと、なんともゴージャスな一枚となっている。 メイン写真：通常