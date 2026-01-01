サントリーは、リキュール「ほろよい〈白桃とみかん〉」を、2026年1月6日から期間限定で発売する。アルコール度数3％のやさしい味わいアルコール度数3％のやさしい味わいで心地良い「ほろよい」シリーズから、期間限定フレーバーが登場。白桃のやわらかな甘さと、みかんの甘酸っぱさがバランス良く楽しめる。果実をイメージした色合いのストライプを背景に、みずみずしい果実のイラストをあしらったパッケージを採用する。容量は35