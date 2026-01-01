8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組のスペシャル版『timeleszファミリア SP』（後11：00〜深0：10）が、きょう1日に放送される。【番組カット】ノリノリ！羽鳥慎一アナと歌う寺西拓人今回のスペシャルゲストには、羽鳥慎一、後藤真希、伊原六花、狩野英孝という、ジャンルを超えた豪華な顔ぶれが集結。出演者が紅組と白組に分かれ、平成を彩った名曲の数々を題材にしたオリジナルゲームで激突する。実施するゲーム