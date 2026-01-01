2026年は午年。六十干支でいうと丙午（ひのえうま）です。映像は前回の丙午、1966年（昭和41年）の正月の様子を、RKKのカメラが捉えたものです。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】干支は巡って…午年のお正月【昭和41年・1966年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 「昭和41年元旦の今日、阿蘇中岳では初日を拝む3000人の観光客が訪れました。中岳火口付近は小雪もちらつき、氷