¿·½ÕÆÃÂç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢SixTONES¤¬6¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡È6¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡ËµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¢®ÃÏÍ¥¸ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡ËÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤Î6¿Í¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¡£¤­¤ç¤¦1Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç´§ÈÖÁÈ¡ÖGoldenSixTONES¡×¤¬3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¡£·Êµ¤¤è¤¯¡¢6¿Í¤Î¿·Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡ÚË¾·îÀéÁð¡¢²£»³·Å¡Û¡þ