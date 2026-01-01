“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が2025年の漢字を書き記し、『今日好き』で「一番目立ったと思う」と堂々発言。番組MCを務めるNONSTYLE・井上裕介も「そりゃそうよ」と太鼓判を押した。【映像】おひなさまの2025年の漢字ABEMAにて12月31日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#36では、「今年の漢字を1文字で振り返ろう」と題した企画が展開された。