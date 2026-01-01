乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日発売）の先行カット第8弾が1日、公開された。白のレースのカーディガンからカラフルなビキニがのぞく、大人っぽさあふれるカットとなった。梅澤は「とても優雅に見えるカットですが、行き道はスピードも風もかなり強く、立てないくらいの揺れに思わず爆笑してしまいました（笑い）。そんなことも感じさせてない街の静けさ、海の美しさで、リッチなカットに仕