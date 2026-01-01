Photo: きむ（ら） 2024年3月19日の記事を編集して再掲載しています。キャンプを始めたばかりなのですが、やっぱり夜は快適に眠りたい…。どうしてもアウトドアなので、寒い時期だと寝るときに底冷えしますし、シートを敷いても薄いと地面のゴツゴツの影響を受けてしまって、寝にくいんですよね。アウトドアで使えるのに、家のマットレスのような寝心地