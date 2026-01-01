子どもが小さいと、季節、天候、親の都合などお構いなしに振り回されること、ありますよね。たとえそれがお正月であったとしても……。今回は筆者の友人F美から聞いた思い出話をお届けします。 2歳児と過ごすお正月 F美の娘が2歳の頃、その年のお正月のことです。夫はサービス業のため元日も出勤し、家にはF美と娘の2人きり。お互いの両親は遠方のため、思い立ってすぐに遊びに行くこともできません。 「お正月はテレビ