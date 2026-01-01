正月三が日は、日本海側で大雪に警戒。明日2日(金)から3日(土)は、西日本でも積雪が急増し、普段雪の少ない平野部でも積雪の恐れ。大雪や吹雪により、交通機関に影響の出る可能性も。明日2日(金)は関東の平野部でも雪になりそう。全国的に厳しい寒さ。体調管理に注意。前半(2日〜8日) 3日にかけて日本海側は大雪に警戒明日2日(金)〜3日(土)も冬型の気圧配置が続き、西日本の上空にはこの冬一番の強い寒気が流れ込む見込みです。日