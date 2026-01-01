ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中２年／太陽自動車＝が１日、帰省中の群馬県内で新年の抱負を明かした。「２０２５年は、明徳義塾中に転校して新たな挑戦を始めました。まだ、新しい環境に慣れず、うまく行かないこともありましたけど、三木（逸子）先生やチームメート、周りの方々に恵まれています。三木（逸子）監督の指導のもと、ゴルフを作り直していきたい