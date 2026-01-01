矢作調教師が怒っている。今年８月の北海道出張が始まった直後。そんな声が入ってきた。原因はまだデビュー前で、レースにも使っていないジーティーメティオ（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）という馬らしい。この名前に当初はピンとこなかったが、馬名が決まる前に「レディオブキャメロットの２０２３」として、春先には何度も高い期待を聞いていた馬だ。何を怒っていたのか。現地でも非常にいい動きを見せ、当