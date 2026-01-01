マルティネスが４６セーブで最多セーブ、大勢が４６ホールド＋リリーフ勝利８勝の５４ホールドポイント（ＨＰ）で最優秀中継ぎ投手を獲得。巨人が同一シーズンに両タイトルを獲得したのは、１３、１６年に次いで３度目になる。マルティネスは開幕から３１試合連続無失点のセ・タイ記録。８〜９月には球団新記録の１５試合連続セーブ、９８年槙原寛己の１０試合連続を大きく更新。一方、大勢も４〜５月に１９試合連続ＨＰの球団