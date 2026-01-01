NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が4日に放送初回を迎える。主人公は、豊臣秀吉の弟で「長生きしていれば、豊臣家の天下は安泰だった」と言われた豊臣秀長。演じるのは仲野太賀（32）。兄・秀吉に池松壮亮（35）。織田信長（小栗旬）、豊臣秀吉、徳川家康（松下洸平）の「戦国3英傑」そろい踏みで、キャストも豪華な今作を堪能すべく、「史実」と「ドラマキャスト」の「見比べ家系図」を作成しました（日刊スポーツ調べ