バイシクルシュートでのゴールはキャリアを通して1回達成できるかどうかといった難易度だが、それを1つの大会で2回も達成してしまうのは実に珍しい。世界に衝撃を与えたのは、アフリカ・ネイションズカップ2025に臨んでいるモロッコ代表FWアユーブ・エル・カービだ。エル・カービはグループステージ開幕節のコモロ戦でバイシクルシュートからゴールを奪うと、30日に行われたグループステージ最終節のザンビア戦でもバイシクルシュ