2022W杯ではベスト4に入り、2024年のパリ五輪では3位、U-20W杯2025では優勝と、近年のモロッコサッカー界はユース年代からA代表まで見事な成果を出している。現在モロッコではアフリカ・ネイションズカップ2025が開催されており、そこでもモロッコは2勝1分でグループステージを突破。自国開催での優勝へ抜群のスタートを切っている。そんなモロッコの躍進について、グループ最終戦で戦ったザンビア代表のモーゼス・シチョネも絶賛