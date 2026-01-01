1月7日、8日にスーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパー杯）が行われる。これは前シーズンのスペイン国王杯優勝&準優勝チーム、それを除くラ・リーガ上位2チームが参加する大会で、まず7日にバルセロナとアスレティック・ビルバオが準決勝で激突。8日にはもう一方のレアル・マドリードVSアトレティコ・マドリードのダービーマッチが行われる。決勝でクラシコが実現する可能性があり、年明け早々から熱いカードだ。