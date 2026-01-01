2026年がはじまりました。昨年末から続いている冬型の気圧配置は、きょう1月1日も北日本や東・西日本の日本海側に雪を降らせており、午前11時の時点で東北の一部には大雪警報が発表されています。一方で、東・西日本の太平洋側は広い範囲で晴れて、初日の出が見られた地域も多かったようです。冬型の気圧配置はこのあとも強弱しながら続く見通しです。特にあす2日はきょうよりも寒気が強まり、雪の降る範囲が広がるでしょう。東・