女優の南沢奈央（３５）とタップダンサーで俳優の安達雄基が１日、結婚したことを発表した。それぞれのインスタグラムを更新。南沢は自身の色打ち掛け姿のショットを添え「新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と報告。「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉（うれ）しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思いま