女優の山本咲希（24）が1日、自身のSNSを更新し、所属事務所を退所したことを報告した。「この度、私、山本咲希は、2025年12月31日をもちまして、株式会社アービングとの契約期間が満了となり、同社を退社することとなりましたので、ご報告させていただきます」と伝えた。同社について「私がこの世界に入って初めて所属させていただいた、大変思い入れの深い事務所です」とし、「同社にて活動を始められたこと、そして多くの