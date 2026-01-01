スケール感を抱かせるには十分なデビュー戦だった。プラウディッツ（牝３歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）は１２月２０日、中山２０００メートルの大外枠という悪条件を難なく克服しての快勝。大きく固まった先団馬群の後ろにポツンと位置を取ると、終始、外、外に進路を取る“安全運転”で、最後の直線ではライバルが止まって見える伸び脚で１馬身３／４差。このメンバーでは力が違ったとしか言いようがない。こ