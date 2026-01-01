元日のきょう、天皇皇后両陛下が皇居で「新年祝賀の儀」にのぞまれました。今年は、悠仁さまが初出席です。【写真を見る】皇居で「新年祝賀の儀」秋篠宮家の長男・悠仁さまが元日伝統の儀式に初出席 愛子さまら女性皇族はティアラを着用毎年恒例の「新年祝賀の儀」は、天皇皇后両陛下が皇族方や総理大臣らから新年のあいさつを受けられる儀式です。午前11時ごろ、両陛下は宮殿・松の間で衆参両院の代表者から祝賀を受け、陛下