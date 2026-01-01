冬のボーナスが支給される時期になり「今年はいくらもらえるのか？」とそわそわした気持ちになる人もいるでしょう。 安定した給料やボーナスをもらえるイメージのある国家公務員の場合、実際にいくら支給されているのか気になる人も多いかもしれません。 本記事では、国家公務員の2025年冬のボーナスの平均額とともに、これまでの平均との比較やボーナス額の決まり方についてもご紹介しま