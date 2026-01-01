【モデルプレス＝2026/01/01】女優の南沢奈央（35）が1月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。【写真】35歳女優＆振り付け師、ウエディング2ショット◆南沢奈央、結婚発表南沢は「新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」とタップダンサーの安達雄基との結婚を発表。「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い