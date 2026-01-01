【モデルプレス＝2026/01/01】女優・モデルの草刈麻有が1日、自身のInstagramを更新。父・草刈正雄の事務所であるバービィオフィスに所属したことを発表した。【写真】草刈正雄の娘、美肩際立つ衣装姿◆草刈麻有、父の事務所に所属発表麻有は「新年あけましておめでとうございます 本年もどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶し、「このたび、父・草刈正雄の事務所にて新たなスタートを切ることになりました」と発表。「これま