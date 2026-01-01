カラダを冷やさない、冷えたら温めるのが温活の基本。でも体内時計と連動して体温のリズムは変動するので、四六時中カラダを温めておけばいいわけでもない。体温が上がっていく朝から昼間は発熱に励み、夜は眠る時間に向け、放熱を意識した温活を行うこと。医師の石原新菜さんと伊藤史子さんが教えてくれた、体温のリズムに合わせたルーティンを取り入れてみて。朝：午前2時〜8時は体温が低い時間帯だから…? 起床時に寝床で軽〜く