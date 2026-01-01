ポルシェ984（1984年）ポルシェのラインナップのエントリーモデルである914の後継として、924がデビューした。しかし、それ以降、ミドシップモデルの登場は1996年のボクスターを待たねばならなかった。この984は、1980年代に発売されていたかもしれないミドシップ・コンバーチブルだ。【画像】スポーティかつラグジュアリーな4シーター【ポルシェ928を詳しく見る】全28枚ポルシェ984（1984年）軽量で空力性能に優れ、手頃な価格