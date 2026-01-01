遼寧省瀋陽市の映画館でアニメ映画「哪吒之魔童閙海」（邦題：ナタ 魔童の大暴れ）のポスターの前を通る観客。（２月６日撮影、成都＝新華社記者／李倩薇）【新華社北京1月1日】中国国家電影局は1日、中国の2025年の映画興行収入が518億3200万元（1元＝約22円）で、観客動員数は12億3800万人だったと発表した。うち、国産映画の興行収入は412億9300万元で、全体の79.7％を占めた。