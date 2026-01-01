秘密の倉庫に隠されたポルシェの「歴史」ポルシェは、一般の人々にはめったに見せることのない貴重なコレクションを保存・維持している。【画像】速すぎたポルシェのレーシングカー【911カレラRSR 2.1ターボと935を詳しく見る】全35枚その秘蔵の品々は、ドイツ・シュトゥットガルト郊外の何の変哲もない建物に保管されている。何百台もの車両（プロトタイプ、ワンオフ車、レーシングカーなど）が隠されており、時折、モーターシ