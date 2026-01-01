◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦東海大大阪仰星28―24大分東明（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）東海大大阪仰星（大阪第1）と大分東明が対戦し、東海大大阪仰星が28―24で勝利して8強入りを決めた。ノーシードながら2回戦でシード校の佐賀工を撃破した東海大大阪仰星と、2回戦で抽選の末に3回戦に進んだ大分東明。前半を14―14で折り返すなど拮抗した戦いが続いた中、後半10分に自陣インゴールからボールを