お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、100万円を1年間、金利0.45％の定期預金に預けた場合の利息についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？Q：100万円を0.45％の金利で1年間、定期預金に預けるとどれだけの利息がつきますか？