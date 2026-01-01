2021年に俳優の吉田栄作さん（56）と結婚した内山理名さん（44）がインスタグラムを更新し、昨年に作った手料理を公開した。昨年、第一子の出産を報告しており、今回はお食い初めも披露。コメント欄には「いつも丁寧で心優しいお料理」「素敵すぎて感激。真似させていただきます」などの反響が集まっている。【写真】手作りのお食い初めを披露した内山理名さん味噌を自身で仕込むほか、麹が入った発酵調味料を使うなど、本格派の内