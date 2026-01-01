日本代表では初めて2大会連続でW杯を指揮する森保一監督は、今大会での優勝を目標に掲げる。過去一度も8強入りしたことがなく、日本サッカー協会（JFA）が優勝の目標期限と定める2050年よりはるかに早い段階で公言し続けるのは―。地元九州で西日本新聞の単独インタビューに応じた森保監督はその理由を明かし、欠かせない福岡育ちのキーマンを挙げた。（昨年11月下旬取材）（聞き手・構成＝末継智章）インタビューに応じたサッカ