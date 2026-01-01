新年を迎えた1日、九州各地の神社は初詣の参拝客でにぎわった。2026年の干支（えと）は、躍動や成功、飛躍の年とされる「午（うま）年」。人々は家内安全、無病息災などを願った。福岡市博多区の櫛田神社ではこの日、大勢の人々が前日から列を作って参拝した。同市南区の小野侑哉さん（37）は「昨年は新居に移るなど、節目の年だった。今年は家族全員が健康で過ごせる年にしたいと願った」と語った。同神社は正月三が日で15