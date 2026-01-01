12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、前回王者の前橋育英（群馬）が神戸弘陵（兵庫）と浦和駒場スタジアムで対戦。１−２で敗れて初戦敗退となった。立ち上がりから、勢いのある神戸弘陵を相手に苦戦を強いられたなか、15分に先制点を献上。クリアのこぼれ球を池壱樹に拾われ、右足のシュートをねじ込まれた。さらに40分にも、再び池にミドルシュートを決められて追加点を奪われる。後半、前橋育英