２０２６年の幕開けです。 広島県内の初日の出スポットは早朝から大勢の人でにぎわいました。 斉藤俊幸記者 「太陽が顔をのぞかせました。オレンジの光で新年を迎えた広島の街を明るく照らします」 広島市内の日の出は午前７時１５分ごろ。 広島市西区の竜王公園では山の向こうから太陽が姿を現すと夜明け前から集まっていた多くの人たちから歓声が上がりました。 小学６年の女の子 「今年曇りと言われてて不安で来たんです