ロンドン中心部でエリザベスタワーとロンドンアイの上空を彩る花火/Jamie Lashmar/PA/AP（CNN）世界各地の人が2026年の幕開けを迎え、夜空は新年の花火で彩られた。異なる39のタイムゾーンで新年を迎えるのには合わせて26時間かかる。最初に年が変わるのは、太平洋中央部に浮かぶ島国キリバスのクリスマス島。米ハワイや米領サモア、米国の離島の多くなどは最後に新年を祝う場所になる。