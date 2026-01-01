オレンジページnetの連載「プレミアムうさぎ占い」も大好評の水晶玉子先生に、2026年の運勢について伺いました。水晶先生いわく、2026年のテーマは「明るく楽しく」！では、どのようにこの一年を過ごすと開運につながるのでしょうか？おすすめのラッキーアクションや、カラー、アイテムなどについて伺いました。前編：【水晶玉子が占う2026】大きな始まりが完了する丙午の年。明るく楽しくが開運に！2026年は「怖がらない人」が