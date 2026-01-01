警察によりますと、12月31日午後５時40分ごろ、高松市上林町の市道を南から北へ走行していた車が歩行中の女性をはねました。車はそのまま北の方向へ逃走しました。女性は60歳代ぐらいで、病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。 現場は片側１車線の直線道路で、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追うと共に、女性の身元の確認を進めています。