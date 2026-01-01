元日の朝、さぬき市の大串自然公園には2026年の初日の出を見ようと多くの人が訪れました。 午前７時ごろ、海の向こうの雲の隙間が赤く染まり始めると、訪れた人たちは太陽がのぼってくる様子を写真や動画におさめたり、記念撮影をしたりしていました。 訪れた人は「気持ちよく新年を迎えることができました。またがんばって元気に過ごしたい」「今年１年がんばろうね」などと、気持ちを新たにしていました。