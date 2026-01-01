ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【魚座（うお座）】のあなたの2026年の運勢は……？魚座（うお座：2月19日〜3月20日）◆全体運これまでプレッシャーや抑圧されたようなエネルギーから解放され、動きやすい年になりそうです。まずは頑張ってきたご自身を褒めてあげましょう。今後の方向性や計画を見直して進めて