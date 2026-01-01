2026年がスタートしました。今日1月1日の朝(元旦)は太平洋側では晴れた所が多く、きれいな初日の出が見られました。各地の初日の出の様子です。東京や埼玉など関東は雲の切れ間からご来光2026年は冬型の気圧配置でスタート。今日1月1日の朝(元旦)は、日本海側の所々で雪が降っていたものの、太平洋側では晴れた所が多く、きれいな初日の出が見られました。一番上の写真は、東京都豊島区にあるサンシャイン60ビルからの初日の出です